В Иркутской области более 600 жителей с инвалидностью нашли работу

В Иркутской области с начала 2025 года уже более 600 человек с ограниченными возможностями здоровья смогли найти работу благодаря комплексной программе поддержки. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, по данным регионального Кадрового центра, всего за содействием в трудоустройстве обратились свыше 800 граждан с инвалидностью, и специалисты продолжают подбирать подходящие вакансии для оставшихся соискателей.