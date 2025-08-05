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В Иркутской области более 600 жителей с инвалидностью нашли работу

Это получилось благодаря комплексной программе поддержки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с начала 2025 года уже более 600 человек с ограниченными возможностями здоровья смогли найти работу благодаря комплексной программе поддержки. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, по данным регионального Кадрового центра, всего за содействием в трудоустройстве обратились свыше 800 граждан с инвалидностью, и специалисты продолжают подбирать подходящие вакансии для оставшихся соискателей.

— Кадровые консультанты помогают с резюме, собеседованиями и поиском вакансий. Гражданам с инвалидностью предоставляется профориентация, социальная и психологическая помощь, бесплатное обучение и повышение квалификации в рамках нацпроекта «Кадры», — поделились в пресс-службе.

Особенно впечатляющих результатов удалось добиться в девяти районах области, где все обратившиеся за помощью уже трудоустроены, и еще в девяти территориях, где уровень трудоустройства превышает 80%.

На портале «Работа России» для соискателей с инвалидностью доступно более 400 актуальных вакансий с конкурентоспособной заработной платой. Среди предлагаемых позиций — инженер-программист с зарплатой до 95 тысяч рублей, электромеханик (75−90 тысяч рублей), рентгенолаборант (70−80 тысяч рублей) и провизор (до 62 тысяч рублей). Также открыты вакансии по другим востребованным на рынке труда специальностям.