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«После обеда все будет ясно»: агент Кузьмичев — о переходе Чернова в «Крылья»

История с подписанием 29-летнего защитника близка к завершению.

История с подписанием 29-летнего защитника близка к завершению.

В начале августа писали, что Никита Чернов отправится в бесплатную аренду из «Спартака» в «Крылья Советов» до конца этого сезона. Агент футболиста Владимир Кузьмичев говорил, что волжане отправили самое привлекательное предложение.

Напомним, защитник уже был в составе «зелено-бело-синих» с 2019-го по 2022-й год. В 76 матчах забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

В нынешнем сезоне не сыграл ни в одном матче. В заявках «красно-белых» на Премьер-лигу и Кубок Чернова нет.

«Сегодня после обеда все будет ясно. Пока Никита находится в Москве. В жизни все может быть, но мы двигаемся рядом с переходом в “Крылья”. Речь идет об аренде», — объяснил Кузьмичев «Матч ТВ».

Ранее сообщали, что «КС» будут платить Ильзату Ахметову 2,5 млн рублей в месяц.

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