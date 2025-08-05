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В Иркутске с 5 по 8 августа будет временно не работать вещание ТВ и радиостанций

Сигнал вещания будут прерывать с 7:00 до 14:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 5 по 8 августа будет временно не работать вещание ТВ и радиостанций. Это связано с монтажом архитектурно-художественной подсветки на городской телебашне. Об этом сообщает Телерадиосеть России.

— Сигнал вещания будут прерывать с 7:00 до 14:00. Могут не показывать 20 федеральных каналов и радиоканалы: «Радио России», «Вести FM» и «Маяк», — уточняется на сайте Телерадиосети.

Помимо областного центра, временные отключения будут в Баяндаевском, Усольском, Тулунском, Осинском, Шелеховском и Балаганском районах. Там специалисты обследуют антенно-мачтового сооружения. Но вещание прекратится не более чем на два часа в один из трех указанных дней.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутском районе три пожара произошло из-за грозы.