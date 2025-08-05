Автобус № 36 в Новосибирске вернулся к стабильной работе после сбоев

В Новосибирске восстановили стабильную работу автобусного маршрута № 36, который соединяет микрорайон «Щ» и улицу Колыванскую. В июне и июле выпуск автобусов на линию снизился до менее 85%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
— 36-й маршрут обслуживает предприятие «НГТ». Для стабилизации ситуации было проведено два мероприятия. Первое, департамент транспорта совместно с НГТ оптимизировали ресурсы предприятия для выполнения поставленной задачи. Второе мероприятие — предприятию выдали предписание об устранении нарушений, составили протокол об административном правонарушении. Ситуация изменилась. По результатам прошлой недели предприятие вернуло этот маршрут на показатель 92%, — сообщил начальник городского департамента транспорта Павел Ивахненко на аппаратном совещании.
Контроль за маршрутом сохранят, но если выпуск продолжит держаться на уровне, его переведут в стандартный режим. Как подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, важно не дожидаться жалоб в соцсетях, а реагировать заранее.
— Если коэффициенты снижаются, необходимо сразу обращать внимание независимо от того, городской это транспорт или наши партнеры, которые оказывают транспортные услуги. Оперативно реагировать, чтобы доступность транспорта в таком мегаполисе, как Новосибирск, была обеспечена в полном объеме, — отметил глава города.
По словам Ивахненко, департамент транспорта получил право на проведение проверок. Сейчас на контроле 25 дел по перевозчикам — их работу оценивают по количеству транспорта, выходящего на линии.