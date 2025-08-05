Автобус № 36 в Новосибирске вернулся к стабильной работе после сбоев

— Если коэффициенты снижаются, необходимо сразу обращать внимание независимо от того, городской это транспорт или наши партнеры, которые оказывают транспортные услуги. Оперативно реагировать, чтобы доступность транспорта в таком мегаполисе, как Новосибирск, была обеспечена в полном объеме, — отметил глава города.