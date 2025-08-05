Жители Красноярска готовы потратить в среднем 17 000 рублей на подготовку детей к школе

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы провели опрос среди жителей Красноярска, чтобы выяснить, когда родители начинают подготовку детей к школе и сколько они планируют потратить на необходимые покупки.
Результаты показали, что большинство родителей предпочитают приобретать школьные товары на маркетплейсах и платформах объявлений, а общий бюджет на подготовку составляет от 10 000 до 20 000 рублей. При этом многие родители выбирают товары вместе с детьми.
Когда начинаются сборы?
Большинство красноярцев начинают закупки летом. 51% опрошенных заявили, что начинают покупки не ранее августа, в то время как 28% предпочитают заниматься этим в июле, а 17% — в июне. Лишь 4% респондентов откладывают покупки на последний момент.
Кто выбирает?
74% родителей выбирают школьные принадлежности совместно с детьми, в то время как 22% позволяют детям сделать выбор самостоятельно. Только 4% опрашиваемых покупают все без участия детей.
Финансовые ожидания.
40% респондентов предполагают, что подготовка одного ребенка к школе обойдется им в сумму от 10 000 до 20 000 рублей. 21% надеются уложиться в диапазон от 5 000 до 10 000 рублей, а 13% рассчитывают на сумму около 5 000 рублей. При этом 26% считают, что затраты превысят 20 000 рублей. Средняя сумма расходов среди тех, кто назвал конкретный бюджет, составила 17 000 рублей.
86% опрошенных отметили, что основная часть расходов идет на школьную форму. У каждого четвертого (23%) основными затратами стали гаджеты, у 22% — учебные материалы и у 20% — канцелярские принадлежности.
Где совершаются покупки?
Наиболее популярными площадками для покупок стали онлайн-ресурсы: сайты объявлений и маркетплейсы (34%). В специализированные офлайн-магазины отправляются 25% родителей, а в супермаркеты и гипермаркеты — 19%. Также 16% предпочитают сайты и приложения конкретных магазинов.
Что касается брендов, то большинство родителей узнают о них через рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (33%). Рекомендации родственников, друзей и коллег учитывают 26% опрошенных. На рекламу по телевидению обращают внимание 28%, а в социальных сетях — лишь 6%.