Жители Красноярска готовы потратить в среднем 17 000 рублей на подготовку детей к школе

40% респондентов предполагают, что подготовка одного ребенка к школе обойдется им в сумму от 10 000 до 20 000 рублей. 21% надеются уложиться в диапазон от 5 000 до 10 000 рублей, а 13% рассчитывают на сумму около 5 000 рублей. При этом 26% считают, что затраты превысят 20 000 рублей. Средняя сумма расходов среди тех, кто назвал конкретный бюджет, составила 17 000 рублей.