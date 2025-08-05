В Омской области началась уборка ранних овощей и картофеля

Аграрии Омской области приступили к уборке ранних сортов картофеля и овощей. На сегодняшний день с полей уже собрано более 800 тонн свеклы, моркови и картофеля. Урожай радует качеством, а работа ведется в штатном режиме с использованием современной сельскохозяйственной техники. О ходе уборочной кампании рассказал Виталий Хоценко.
«Работы на полях ведутся в штатном режиме, с использованием современной сельхозтехники и соблюдением всех агротехнических требований», — отметил глава региона.
Кроме того, в регионе продолжается активная уборка озимой пшеницы. По предварительным данным, урожайность зерновых превышает показатели прошлого года. Земледельцы соблюдают все агротехнические требования, чтобы обеспечить сохранность и качество собранного урожая.
Специалисты отмечают: благоприятные погодные условия и применение передовых технологий способствуют успешному проведению полевых работ. В этом году на полях достаточно влаги, что помогает аграриям успешно провести страду.
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