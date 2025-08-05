В Омской области началась уборка ранних овощей и картофеля

Аграрии Омской области приступили к уборке ранних сортов картофеля и овощей. На сегодняшний день с полей уже собрано более 800 тонн свеклы, моркови и картофеля. Урожай радует качеством, а работа ведется в штатном режиме с использованием современной сельскохозяйственной техники. О ходе уборочной кампании рассказал Виталий Хоценко.