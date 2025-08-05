Новый троллейбус «Адмирал» прибыл в Краснодар для тестирования

В Краснодар прибыл на тестирование новый троллейбус «Адмирал» с увеличенным автономным ходом. Он способен преодолевать до 35 км без подключения к электросети, рассказал мэр краевой столицы Евгений Наумов.
Троллейбус произведен российской компанией «ПК Транспортные системы». Он оснащен современными системами безопасности, включая контроль за состоянием водителей, защиту от защемления пассажиров дверьми и автоматическое поднятие штанг.
Для комфорта пассажиров предусмотрен подогрев пола на площадках у дверей и в зоне размещения маломобильных граждан. Мэр отметил, что для Краснодара особенно важна мощная система кондиционирования, которая также установлена в новой модели.
Будем обкатывать, смотреть на работу троллейбуса в жаркий августовский период и удобство в эксплуатации для водителей и пассажиров.