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Новый троллейбус «Адмирал» прибыл в Краснодар для тестирования

На улицах Краснодара протестируют новый троллейбус российского производства.

Источник: Евгений Наумов | глава Краснодара — Telegram

В Краснодар прибыл на тестирование новый троллейбус «Адмирал» с увеличенным автономным ходом. Он способен преодолевать до 35 км без подключения к электросети, рассказал мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Троллейбус произведен российской компанией «ПК Транспортные системы». Он оснащен современными системами безопасности, включая контроль за состоянием водителей, защиту от защемления пассажиров дверьми и автоматическое поднятие штанг.

Для комфорта пассажиров предусмотрен подогрев пола на площадках у дверей и в зоне размещения маломобильных граждан. Мэр отметил, что для Краснодара особенно важна мощная система кондиционирования, которая также установлена в новой модели.

Будем обкатывать, смотреть на работу троллейбуса в жаркий августовский период и удобство в эксплуатации для водителей и пассажиров.

сказал Наумов