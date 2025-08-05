Капитан «Авангарда» Шарипзянов высказался об обновлённом составе команды

Во вторник, 5 августа, на омской G-Drive Арене прошла открытая тренировка «Авангарда», где «ястребы» впервые вышли на лёд в обновленном составе. В интервью с журналистами капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился своими впечатлениями о новом составе команды.
«Во многих командах Лиги состав постоянно обновляется. Мы стараемся от этого уходить, я думаю, что в будущем это получится. А так ребята все влились, все рады здесь находиться», — сообщил хоккеист.
По словам Шарипзянова, новые иностранные игроки отметили красоту омской Арены, сказав, что не все Арены в НХЛ такие.
Игрок также отметил, что сплочение команды займёт не месяц и не два, однако хоккеист надеется, что к Новому году команда будет в боевой готовности.
«Я рад здесь находиться, рад не менять команду, потому что это стресс для семьи, для детей. Моя задача была всегда оставаться в одной команде, и пока я полезен “Авангарду”, я буду здесь играть, чтобы радовать болельщиков и приходить на эту прекрасную Арену», — рассказал Шарипзянов.
Ранее сообщалось, что клуб заключил однолетний контракт с 28-летним защитником Джозефом Чеккони.
«Хороший, габаритный защитник, умеет вести борьбу. Пока что два дня покатались — я всем очень доволен, он вроде тоже доволен. Просто нужно время привыкнуть, потому что со временем ты всё равно понимаешь, куда он поедет, так легче играть», — отметил Дамир Шарипзянов.