Капитан «Авангарда» Шарипзянов высказался об обновлённом составе команды

«Я рад здесь находиться, рад не менять команду, потому что это стресс для семьи, для детей. Моя задача была всегда оставаться в одной команде, и пока я полезен “Авангарду”, я буду здесь играть, чтобы радовать болельщиков и приходить на эту прекрасную Арену», — рассказал Шарипзянов.