Челябинск занимает первое место в народном голосовании за «Культурную столицу 2027»

Также в тройку лидеров попали Вологда (почти 30 тысяч голосов) и Новосибирск (почти 23 тысячи голосов). Во второй этап пройдут восемь городов из участвующих 26. Их объявят 15 августа. Финалистам нужно будет подготовить проекты программ, которые планируют реализовать в качестве «Культурной столицы», и представить их в формате выступления на торжественной церемонии в Москве.
— Поддержка жителей Южного Урала и тех, кто побывал в нашем регионе и полюбил его, во втором этапе также крайне важна, — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Народное голосование продлится до 16 ноября. Победитель — обладатель звания «Культурная столица года» определяется оргкомитетом 14 декабря по совокупности оценок, выставленных за все этапы конкурса.
Проголосовать за Челябинск можно на Госуслугах до 5 августа.
Добавим, что статус культурной столицы 2027 года открывает перед победителем большие возможности — от привлечения крупных фестивалей и выставок до развития туристической сферы и поддержки местных творческих инициатив.