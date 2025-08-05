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Челябинск занимает первое место в народном голосовании за «Культурную столицу 2027»

Во вторник, 5 августа, завершился первый этап российского общенационального конкурса «Культурная столица 2027». Сейчас Челябинск занимает первое место, за мегаполис проголосовали почти 43 тысячи человек. Как жители могут помочь городу выйти на второй этап, рассказываем.

Источник: Pchela.News

Также в тройку лидеров попали Вологда (почти 30 тысяч голосов) и Новосибирск (почти 23 тысячи голосов). Во второй этап пройдут восемь городов из участвующих 26. Их объявят 15 августа. Финалистам нужно будет подготовить проекты программ, которые планируют реализовать в качестве «Культурной столицы», и представить их в формате выступления на торжественной церемонии в Москве.

— Поддержка жителей Южного Урала и тех, кто побывал в нашем регионе и полюбил его, во втором этапе также крайне важна, — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Народное голосование продлится до 16 ноября. Победитель — обладатель звания «Культурная столица года» определяется оргкомитетом 14 декабря по совокупности оценок, выставленных за все этапы конкурса.

Проголосовать за Челябинск можно на Госуслугах до 5 августа.

Добавим, что статус культурной столицы 2027 года открывает перед победителем большие возможности — от привлечения крупных фестивалей и выставок до развития туристической сферы и поддержки местных творческих инициатив.