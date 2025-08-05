Челябинск занимает первое место в народном голосовании за «Культурную столицу 2027»

Также в тройку лидеров попали Вологда (почти 30 тысяч голосов) и Новосибирск (почти 23 тысячи голосов). Во второй этап пройдут восемь городов из участвующих 26. Их объявят 15 августа. Финалистам нужно будет подготовить проекты программ, которые планируют реализовать в качестве «Культурной столицы», и представить их в формате выступления на торжественной церемонии в Москве.