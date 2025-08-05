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Ялтинские спортивные школы объявили набор учеников

В Ялтинском регионе работают 5 спортивных школ, три из них — муниципальные, ещё две — республиканского подчинения.

В них местные мальчишки и девчонки обязательно найдут занятия по душе. Набор в некоторые из них уже стартовал. Спортивная школа самбо имени И. С. Павленко уже ждёт новых учеников. Подать документы в отделения дзюдо или самбо можно до 15 августа.

Приёмная комиссия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 (ул. Ломоносова, 37 Ж).

Телефон для справок: +7 (978)468−02−30.

Спортивная школа — учебно-тренировочный центр «Авангард» предлагает донабор на следующие виды спорта:

✔️ футбол — с 7 лет.

✔️бокс — с 9 лет.

✔️ спортивная борьба — с 7 лет.

✔️ регби — с 8 лет.

✔️ СБЕ (ММА) — с 10 лет.

✔️ шахматы — с 6 лет.

Телефон для справок: +7 (3654)23−60−72.

«Спортивная школа» Ялты будет принимать воспитанников от 7 до 9 лет с 1 ноября по 10 декабря 2025 года по 4 видам спорта:

✔️ эстетическая гимнастика,

✔️ теннис,

✔️настольный теннис,

✔️ велоспорт.

Телефон для справок: +7 (978)067−56−34.

Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике № 1 начнёт набор детей в возрасте от 9 лет с сентября 2025 года.

Документы:

Телефон для справок: +7 (978)919−63−12.

«Спортивная школа № 6» в этом году новый набор воспитанников не осуществляет. Однако вы можете готовиться к поступлению на следующий год в секции:

✔️ футбол.

✔️ сумо.

✔️ дзюдо.

✔️ скалолазание.

✔️ спортивные танцы.

✔️ бокс.

✔️ городошный спорт.

Документы для поступления в спортшколы:

1. Заявление.

2. ⁠согласие на обработку персональных данных.

3. ⁠медицинская справка.

4. ⁠фото 3×4 — 2 шт.

5. ⁠копия свидетельства о рождении (с 14 лет паспорт).

6. ⁠копия паспорта родителя с пропиской.

7. ⁠анкета спортсмена.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта.