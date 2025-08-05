Ялтинские спортивные школы объявили набор учеников

В них местные мальчишки и девчонки обязательно найдут занятия по душе. Набор в некоторые из них уже стартовал. Спортивная школа самбо имени И. С. Павленко уже ждёт новых учеников. Подать документы в отделения дзюдо или самбо можно до 15 августа.
Приёмная комиссия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 (ул. Ломоносова, 37 Ж).
Телефон для справок: +7 (978)468−02−30.
Спортивная школа — учебно-тренировочный центр «Авангард» предлагает донабор на следующие виды спорта:
✔️ футбол — с 7 лет.
✔️бокс — с 9 лет.
✔️ спортивная борьба — с 7 лет.
✔️ регби — с 8 лет.
✔️ СБЕ (ММА) — с 10 лет.
✔️ шахматы — с 6 лет.
Телефон для справок: +7 (3654)23−60−72.
«Спортивная школа» Ялты будет принимать воспитанников от 7 до 9 лет с 1 ноября по 10 декабря 2025 года по 4 видам спорта:
✔️ эстетическая гимнастика,
✔️ теннис,
✔️настольный теннис,
✔️ велоспорт.
Телефон для справок: +7 (978)067−56−34.
Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике № 1 начнёт набор детей в возрасте от 9 лет с сентября 2025 года.
Документы:
Телефон для справок: +7 (978)919−63−12.
«Спортивная школа № 6» в этом году новый набор воспитанников не осуществляет. Однако вы можете готовиться к поступлению на следующий год в секции:
✔️ футбол.
✔️ сумо.
✔️ дзюдо.
✔️ скалолазание.
✔️ спортивные танцы.
✔️ бокс.
✔️ городошный спорт.
Документы для поступления в спортшколы:
1. Заявление.
2. согласие на обработку персональных данных.
3. медицинская справка.
4. фото 3×4 — 2 шт.
5. копия свидетельства о рождении (с 14 лет паспорт).
6. копия паспорта родителя с пропиской.
7. анкета спортсмена.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта.