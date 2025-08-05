Ялтинские спортивные школы объявили набор учеников

В них местные мальчишки и девчонки обязательно найдут занятия по душе. Набор в некоторые из них уже стартовал. Спортивная школа самбо имени И. С. Павленко уже ждёт новых учеников. Подать документы в отделения дзюдо или самбо можно до 15 августа.