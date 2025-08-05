«Мама мыла окна». Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже под Минском

В Минском районе трехлетний ребенок упал со второго этажа, когда мама мыла окна, пишет издание «Пристоличье».
Несчастный случай произошел в агрогородке Ждановичи 2 августа. Известно, что примерно в 17.00 из окна квартиры на втором этаже упал маленький ребенок. Мама мальчика в этот момент мыла окна, а мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала давления.
Мама мальчика сказала следователям, что не заметила, как произошло падение. Ребенок получил травмы и был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
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