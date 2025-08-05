«Мама мыла окна». Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже под Минском

Несчастный случай произошел в агрогородке Ждановичи 2 августа. Известно, что примерно в 17.00 из окна квартиры на втором этаже упал маленький ребенок. Мама мальчика в этот момент мыла окна, а мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала давления.