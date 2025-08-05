Когда в Красноярске исправят переход на Ферганской, где скапливается лужа?

Жители четыре года одолевают чиновников вопросами, но получают отписки.
Читатель krsk.aif.ru рассказал, что в Красноярске уже четыре года затапливает пешеходный переход на улице Ферганской. Из-за огромной лужи людям трудно переходить через дорогу к скверу, который расположен неподалеку. Все это время местный житель пытается получить от чиновников ответ, когда решат проблему.
Как сообщили в департаменте городского хозяйства и транспорта Красноярска, этот переход не оснащен ливневой канализацией, поэтому его периодически затапливает. Конкретные даты, когда она там появится, неизвестны.
В городе планируют обустраивать новые ливневки по разработанной схеме развития канализации. Пока этого не случилось, проблемные участки подлежат откачке. Если вы заметили места, где собирается вода, сообщите в городские службы по номеру 005.
Напомним, в конце июля Красноярск сильно затопило дождем. Воду откачивали с улиц специальной техникой.