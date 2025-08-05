Когда в Красноярске исправят переход на Ферганской, где скапливается лужа?

Читатель krsk.aif.ru рассказал, что в Красноярске уже четыре года затапливает пешеходный переход на улице Ферганской. Из-за огромной лужи людям трудно переходить через дорогу к скверу, который расположен неподалеку. Все это время местный житель пытается получить от чиновников ответ, когда решат проблему.