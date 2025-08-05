40 педагогов из Иркутской области получат премию губернатора. В регионе проводился конкурс «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей». В результате в рейтинг победителей попали 40 специалистов, которые получат по 25 тысяч рублей. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Приангарья Игорь Кобзев, важным критерием в конкурсе считаются высокие достижения учеников.
— В Иркутской области работает более 260 организаций дополнительного образования. В них занимаются свыше 200 тысяч детей. В школах, колледжах и детских садах также есть творческие объединения, и в каждом из них работает педагог, — уточняет губернатор региона.
Победителями стали педагоги из 15 муниципалитетов. В региона ежегодно проводят около 20 конкурсов для повышения мастерства учителей.