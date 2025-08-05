Электричку пустят из Тольятти на праздник «Сызранский помидор» 16 августа

Пригородный электропоезд отправится из Тольятти 16 августа в 09:35, а прибудет в Сызрань в 12:15. Отправление обратно запланировано на 18:35, а прибытие в Автоград — на 21:22. В пути предусмотрены остановки на станциях Жигулевское Море и Жигулевск.