Электричку пустят из Тольятти на праздник «Сызранский помидор» 16 августа

16 августа 2025 года в Сызрани пройдет традиционный городской праздник «Сызранский помидор». В этот раз он отмечает 25-летний юбилей. Для участников фестиваля запустят специальную электричку из Тольятти. Об этом сообщили в Куйбышевской ЖД.
«Благодаря удобному расписанию туристы прибудут к началу праздника, смогут поучаствовать во всех мастер-классах и побывать на каждой интерактивной площадке фестиваля», — рассказали в пресс-службе.
Пригородный электропоезд отправится из Тольятти 16 августа в 09:35, а прибудет в Сызрань в 12:15. Отправление обратно запланировано на 18:35, а прибытие в Автоград — на 21:22. В пути предусмотрены остановки на станциях Жигулевское Море и Жигулевск.
В программе праздника: выбор самого большого помидора летнего сезона 2025 года, показ овощных карнавальных костюмов, масок, конкурс блюд и мастеров.