Юрий Трутнев рассказал о настоящем буме фильмов о Дальнем Востоке

Всероссийский конкурс короткометражных фильмов о путешествиях на Дальний Восток и в Арктику «Дальний Восток — Земля приключений» набирает обороты.
По итогам первых трёх месяцев III сезона на оценку жюри поступило 162 фильма — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
«Популярность конкурса растёт, и наша задача — чтобы как можно больше россиян открыли для себя красоту дальневосточных и северных регионов. Путешествие — это вызов и возможность раскрыть себя», — отметил Юрий Трутнев.
Больше всего заявок подано в номинации «Пешее путешествие» — 106 работ. В категории «Водное путешествие» — 29, «Зимнее путешествие» — 20, «Арктическое путешествие» — 7 фильмов. По регионам лидирует Сахалинская область с 68 видеоработами, на втором месте Хабаровский край — 36 фильмов, Амурская область и Камчатский край — 13 и 12 соответственно.
В конкурсе участвуют также работы из Приморского края, ЕАО, Мурманской области, республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского края, Красноярского края, Чукотки и Ненецкого автономного округа.
Приём заявок продолжается до 15 января 2026 года на сайте путешественникдв.рф. Главный приз — 3 миллиона рублей.
Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Фонда развития социальных инициатив.