Новосибирцы продолжают покупать путевки в Сочи даже после атаки дронов

Несмотря на сообщения о дроновых атаках в Сочи, новосибирские туристы продолжают активно покупать путевки на черноморские курорты. Об этом в беседе с Сиб.фм рассказала турагент Юлия Свиридова.
По ее словам, ситуация на курорте воспринимается клиентами как контролируемая и не влияющая на комфортность отдыха. Большинство туристов, особенно семейных, делают выбор в пользу Сочи благодаря его репутации надежного курорта с развитой инфраструктурой.
Эксперт отмечает, что важную роль в принятии решения играют положительные отзывы тех, кто уже отдохнул в Сочи в этом сезоне. Туроператоры также стараются предоставлять максимально гибкие условия бронирования, что помогает сохранять доверие клиентов.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что семья из Новосибирска рассказала, как пряталась в подвале во время атаки дронов в Сочи.