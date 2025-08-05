Новосибирских пчеловодов обязали маркировать ульи QR-кодами c 2025 года

В Новосибирской области всех пчеловодов, включая владельцев личных подсобных хозяйств, обязали зарегистрировать и промаркировать свои пасеки специальными табличками с уникальными номерами до 1 сентября 2025 года. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ветеринарии, новые правила требуют установки на внешнюю сторону ульев табличек с индивидуальными регистрационными номерами, штрих-кодами или QR-кодами, которые ведут на страницу с данными федеральной государственной информационной системы в сфере ветеринарии.
«Цель маркирования пчел заключается в учете всех существующих пчелосемей и обеспечении возможности отслеживать путь продукции от пасеки до конечного потребителя, что способствует повышению уровня пищевой безопасности», — пояснили в ведомстве.
Данная мера вводится для создания единой системы учета пчеловодческих хозяйств и контроля качества медовой продукции на всей территории региона. Владельцы пасек, не выполнившие требования по маркировке к установленному сроку, могут столкнуться с административной ответственностью. Специалисты отмечают, что новая система позволит не только повысить прозрачность производства меда, но и оперативно выявлять случаи фальсификации продукции, а также контролировать эпидемиологическую обстановку в пчеловодческих хозяйствах области.