Новосибирских пчеловодов обязали маркировать ульи QR-кодами c 2025 года

В Новосибирской области всех пчеловодов, включая владельцев личных подсобных хозяйств, обязали зарегистрировать и промаркировать свои пасеки специальными табличками с уникальными номерами до 1 сентября 2025 года. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ветеринарии, новые правила требуют установки на внешнюю сторону ульев табличек с индивидуальными регистрационными номерами, штрих-кодами или QR-кодами, которые ведут на страницу с данными федеральной государственной информационной системы в сфере ветеринарии.