В Новосибирске благоустройство сквера на улице Котовского завершат осенью

На улице Котовского появится новая общественная территория — благоустроенный сквер площадью 5 тысяч квадратных метров. Он будет там вместо жилых домов или коммерческих зданий. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.
Для работы по благоустройству были заключены два контракта на общую сумму 21,4 млн рублей. Первый подрядчик за 14,4 млн рублей занимается подготовкой территории: демонтажем, земляными работами, укладкой дорожек, установкой лестницы с пандусом, малых архитектурных форм, посадкой деревьев, кустарников, цветов и газонов. Эти работы уже начались.
Второй подрядчик за 7 млн рублей установит современную спортивную площадку. Все работы должны быть закончены до 1 ноября.