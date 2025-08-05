В Новосибирске благоустройство сквера на улице Котовского завершат осенью

Для работы по благоустройству были заключены два контракта на общую сумму 21,4 млн рублей. Первый подрядчик за 14,4 млн рублей занимается подготовкой территории: демонтажем, земляными работами, укладкой дорожек, установкой лестницы с пандусом, малых архитектурных форм, посадкой деревьев, кустарников, цветов и газонов. Эти работы уже начались.