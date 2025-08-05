Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области

Как сообщалось, Генеральная прокуратура РФ в исковых требованиях к главе ООО «Управляющая компания ЮГК» Константину Струкову после исследования материалов силовиков, обнаруживших, что бизнесмен выводил деньги из России, отмечала, что он всячески помогал местным чиновникам, чтобы в дальнейшем оказывать на них влияние. В них отмечалось, что уточнение исковых требований связано с итогами дополнительных проверок прокуроров по материалам ФСБ, СК и ФНС. Так, в материалы дела приобщены сведения о том, как Струков по договору аренды передал руководителю регионального управления СК России Колбасину за 10 тысяч рублей в месяц в пользование квартиру в центре Челябинска площадью 121 квадратный метр. При этом рыночная стоимость аренды аналогичных помещений достигает 100 тысяч рублей.