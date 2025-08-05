Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении главы СУСК по Челябинской области из-за сообщений в СМИ о его возможной противоправной деятельности, сообщил СК РФ.
По данным СК, в ряде СМИ и соцмедиа опубликованы материалы о возможной противоправной деятельности руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Алексея Колбасина.
«По поручению председателя Следственного комитета проводится служебная проверка в связи с публикациями, касающимися руководителя СУСК России по Челябинской области», — сообщает СК.
Как сообщали в главном межрегиональном управлении ФССП РФ, судебным приставам поступили исполнительные документы в отношении в том числе Алексея Колбасина и еще нескольких ответчиков. Требование судебных актов — принятие обеспечительных мер на сумму 3,9 миллиарда рублей солидарно.
Ранее Генпрокуратура РФ подала иск в Пластский горсуд Челябинской области, среди ответчиков Алексей Колбасин. В правоохранительных органах региона РИА Новости поясняли, что речь идет о взыскании ущерба, причиненного природе, на сумму около 3,9 миллиарда рублей.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура РФ в исковых требованиях к главе ООО «Управляющая компания ЮГК» Константину Струкову после исследования материалов силовиков, обнаруживших, что бизнесмен выводил деньги из России, отмечала, что он всячески помогал местным чиновникам, чтобы в дальнейшем оказывать на них влияние. В них отмечалось, что уточнение исковых требований связано с итогами дополнительных проверок прокуроров по материалам ФСБ, СК и ФНС. Так, в материалы дела приобщены сведения о том, как Струков по договору аренды передал руководителю регионального управления СК России Колбасину за 10 тысяч рублей в месяц в пользование квартиру в центре Челябинска площадью 121 квадратный метр. При этом рыночная стоимость аренды аналогичных помещений достигает 100 тысяч рублей.