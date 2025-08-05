Первый рейс Utair из Москвы в Геленджик вылетел из Внуково

Отмечается, что рейсы в Геленджик из Москвы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Внуково — в 09:20, а в обратном направлении — в 14:35. Время в пути — 4 часа 25 минут. Как следует из информации на сайте авиакомпании, полеты будут выполняться на самолете Boeing 737−800.