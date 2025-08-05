Омская набережная станет площадкой экологической акции «Вода России»

Особая честь провести ключевое экомероприятие досталась Омску не случайно. Регион стал победителем в престижной номинации «Абсолютный чемпион» федерального конкурса «Общий сбор — 2024», что подтверждает высокий уровень экологической культуры в области. Организационную поддержку акции оказывают ведущие природоохранные структуры страны. Федеральных организаторов представляют Минприроды России и Аналитический центр Минприроды России. На региональном уровне мероприятие курируют Министерство природных ресурсов и экологии Омской области и «Экологический центр».