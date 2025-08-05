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Омская набережная станет площадкой экологической акции «Вода России»

На набережной реки Омь пройдёт масштабная акция по очистке берегов от мусора.

Источник: Аргументы и факты

Экологическое событие всероссийского масштаба состоится 9 августа 2025 года в Омске. На набережной реки Омь пройдёт масштабная акция по очистке берегов от мусора в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Особая честь провести ключевое экомероприятие досталась Омску не случайно. Регион стал победителем в престижной номинации «Абсолютный чемпион» федерального конкурса «Общий сбор — 2024», что подтверждает высокий уровень экологической культуры в области. Организационную поддержку акции оказывают ведущие природоохранные структуры страны. Федеральных организаторов представляют Минприроды России и Аналитический центр Минприроды России. На региональном уровне мероприятие курируют Министерство природных ресурсов и экологии Омской области и «Экологический центр».

Торжественное открытие акции проведут высокопоставленные гости: директор Аналитического центра Минприроды России Вячеслав Дунаев и министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина. Специальным гостем мероприятия станет известный российский исполнитель Никита Киоссе, который выступит амбассадором акции в регионе и поддержит важную экологическую инициативу.