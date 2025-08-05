Для омичей запустят новый прямой рейс в Улан-Удэ

Компания продолжает расширять свою маршрутную сеть. В 2025 году было открыто 18 новых направлений, что позволило увеличить пассажиропоток на 2% по сравнению с прошлым годом. За первые шесть месяцев 2025 года Red Wings перевезла более 1,2 млн пассажиров.