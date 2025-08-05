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Для омичей запустят новый прямой рейс в Улан-Удэ

Билеты на рейс уже доступны для покупки.

Источник: Om1 Омск

Авиакомпания Red Wings анонсировала открытие нового прямого маршрута Омск — Улан-Удэ, который стартует с 5 октября. Новый рейс значительно сократит время в пути, обеспечив более быстрые и удобные путешествия для местных жителей, а также поспособствует развитию внутреннего туризма.

Билеты на рейс уже доступны для покупки через официальный сайт авиакомпании и мобильное приложение RuStore.

На данный момент авиакомпания Red Wings также выполняет регулярные рейсы из Улан-Удэ в Екатеринбург, Барнаул, Новокузнецк и Кемерово, предоставляя пассажирам возможность быстро и удобно путешествовать между этими городами.

Компания продолжает расширять свою маршрутную сеть. В 2025 году было открыто 18 новых направлений, что позволило увеличить пассажиропоток на 2% по сравнению с прошлым годом. За первые шесть месяцев 2025 года Red Wings перевезла более 1,2 млн пассажиров.