Наука на карте: мысам острова Рейнеке присвоили имена учёных Дальнего Востока

«География — это не просто наука, а своего рода искусство. Каждый мыс несёт в своём названии глубокий смысл. К примеру, мыс Жирмунского — наиболее крупный на острове, как и роль самого академика в развитии дальневосточной науки. Алексей Викторович создал первый на Дальнем Востоке Институт биологии моря (сейчас — Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН)», — отметил Пётр Бровко.