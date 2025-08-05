Наука на карте: мысам острова Рейнеке присвоили имена учёных Дальнего Востока

По решению Правительства РФ, четырём ранее безымянным мысам острова Рейнеке в заливе Петра Великого присвоены имена выдающихся учёных Дальнего Востока. Теперь они носят имена биолога Алексея Жирмунского, биохимика Георгия Елякова, океанолога Виктора Ильичёва и физиолога Владимира Касьянова, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Инициатором проекта стал доктор географических наук, профессор Института Мирового океана ДВФУ Пётр Бровко. Он напомнил, что идея назвать географические объекты в честь деятелей науки возникла еще в начале 2000-х годов, когда учёные заметили, что многие крупные и хорошо заметные с моря ориентиры на карте по-прежнему остаются без названий.
В 2023 году во Владивостоке была создана Топонимическая комиссия при Приморском краевом отделении Русского географического общества, и работа по восстановлению исторической и научной справедливости получила официальный ход. Идею поддержали исследователи, власти региона, Дальневосточное отделение РАН, Общество изучения Амурского края и, в конечном итоге, правительство РФ. Официальный документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«География — это не просто наука, а своего рода искусство. Каждый мыс несёт в своём названии глубокий смысл. К примеру, мыс Жирмунского — наиболее крупный на острове, как и роль самого академика в развитии дальневосточной науки. Алексей Викторович создал первый на Дальнем Востоке Институт биологии моря (сейчас — Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН)», — отметил Пётр Бровко.
Теперь на карте острова Рейнеке появились следующие географические наименования:
- мыс Жирмунского (42° 55,3′ с. ш., 131° 42,5′ в. д.);
- мыс Елякова (42° 53,9′ с. ш., 131° 43,5′ в. д.);
- мыс Ильичёва (42° 54,3′ с. ш., 131° 44,7′ в. д.);
- мыс Касьянова (42° 54,2′ с. ш., 131° 42,7′ в. д.).