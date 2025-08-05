В Искитиме запустили 5 допмаршрутов транспорта на День города

9 августа в Искитиме в рамках празднования Дня города будет организован дополнительный общественный транспорт для удобства горожан, которые планируют остаться на вечерние мероприятия. Как сообщили в пресс-службе мэрии Искитима, с 22:00 от здания администрации будут курсировать маршруты № 2 (до остановки «Киевская»), № 4 (до «Береговой») и № 3 (до «Пролетарской»), а от здания ООО «ПАТП» — маршруты № 9а (до «Кольцевой» с заездом на «Поликлинику № 2») и № 12 (до «Поликлиники № 2»).
«Для тех, кто планирует оставаться на вечерние мероприятия, будет организован дополнительный транспорт», — отметили в городской администрации, добавив, что маршрут № 1 также будет работать с 22:00 от остановки «ГОРСАД» до микрорайона «Шипуново».
Праздничная программа Дня города Искитима включает мероприятия для всех возрастов, и дополнительные маршруты общественного транспорта призваны обеспечить комфортное возвращение жителей домой после завершения торжеств. Власти города рекомендуют заранее ознакомиться с графиком работы транспорта и планировать свой маршрут, чтобы избежать очередей на остановках в вечернее время.