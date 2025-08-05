В Искитиме запустили 5 допмаршрутов транспорта на День города

9 августа в Искитиме в рамках празднования Дня города будет организован дополнительный общественный транспорт для удобства горожан, которые планируют остаться на вечерние мероприятия. Как сообщили в пресс-службе мэрии Искитима, с 22:00 от здания администрации будут курсировать маршруты № 2 (до остановки «Киевская»), № 4 (до «Береговой») и № 3 (до «Пролетарской»), а от здания ООО «ПАТП» — маршруты № 9а (до «Кольцевой» с заездом на «Поликлинику № 2») и № 12 (до «Поликлиники № 2»).