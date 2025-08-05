В России могут исчезнуть почти 130 малых городов — ученые

«В общей сложности в малых городах (с населением менее 50 тысяч жителей) сегодня проживает более 3,4 млн человек. За последние десять лет численность населения в них снизилась на 314,5 тысяч», — отмечается в статье.
Основные причины — сокращение населения, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.
Наибольшее сокращение населения зафиксировано в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах. Схожие проблемы отмечаются в ряде периферийных городов, таких как Порхов (Псковская область), Заволжье (Нижегородская область), Нолинск (Кировская область). Наиболее высокий риск исчезновения, по данным ученых, навис над некоторыми населенными пунктами Брянской, Новгородской и Кировской областей, а также Красноярского края. Там не хватает внутренних ресурсов для развития.
Наибольшее сокращение численности населения, по данным аналитиков РАНХиГС, фиксируется, в городах Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область), Рошаль (Подмосковье), Оха (Сахалинская область).
По словам заведующего лабораторией исследований экономики развития РАНХиГС Степана Земцова, процесс «сжатия» малых городов может проходить на протяжении жизни нескольких поколений, однако эти процессы не всегда необратимы. В случае появления новых экономических стимулов — например, перераспределения логистических потоков, создания промышленных или агропромышленных кластеров, инвестиционных проектов в сфере туризма или возрождения локального производства — малый город может вернуть утраченные функции.
Экспертно-аналитические материалы РАНХиГС поступили в аппарат правительства РФ, в настоящее время ведется их экспертная проработка.