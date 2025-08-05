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Врачи рассказали уральцам о трех рисках при купании в водоемах

Специалисты посоветовали уральцам не купаться в непроверенных водоемах.

Источник: Комсомольская правда

Врачи-иммунологи рассказали уральцам о рисках, связанных с летним купанием в непроверенных водоемах. Об этом сообщает KU66.RU.

Опаснее всего купаться в водоемах со стоячей водой, где при высоких температурах активно размножаются бактерии, вызывающие в организме человека легионеллез — опасную форму пневмонии. Это заболевание протекает с высокой температурой, поражением легких, мозга и системы пищеварения. При таком диагнозе нужна диспансеризация.

Еще одна опасность — «зуд купальщика» — заболевание, вызванное паразитами в виде личинок плоских червей, которые попадают в водоемы с дикими утками. Паразиты легко проникают купальщикам под кожу.

У человека болезнь проявляется в виде аллергической реакции, раздражения кожи и повышенной температуры.

Также в водоемы на Урале нередко попадает мусор и промышленные стоки с химией, что может вызвать у купальщика аллергию и отравление.