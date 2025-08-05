Врачи рассказали уральцам о трех рисках при купании в водоемах

Опаснее всего купаться в водоемах со стоячей водой, где при высоких температурах активно размножаются бактерии, вызывающие в организме человека легионеллез — опасную форму пневмонии. Это заболевание протекает с высокой температурой, поражением легких, мозга и системы пищеварения. При таком диагнозе нужна диспансеризация.