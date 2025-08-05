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Самарские школьники стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»

300 учеников 5−7 классов из разных регионов России стали лауреатами VI сезона конкурса «Большая перемена», который завершился в МДЦ «Артек».

300 учеников 5−7 классов из разных регионов России стали лауреатами VI сезона конкурса «Большая перемена», который завершился в МДЦ «Артек». В их числе — 7 школьников из Самары.

Четверо из них — ученики Самарского центра для одарённых детей: Мария Башмакова, Роман Иванов, Полина Тарасова и Ксения Васьковская. Также победителями стали Василиса Головина (школа № 114), Полина Иванова (школа № 58) и Софья Солдатова (гимназия № 133).

Кроме того, Маргарита Филиппова из школы № 53 вошла в число лауреатов I степени международного трека и получила право на обучение за счёт федерального бюджета.

Участники прошли образовательные испытания, мастер-классы и защитили свои проекты. Все лауреаты отправятся в поездку по маршруту Москва — Владивосток с остановками в Перми и Омске. Наставники получат денежные премии и возможность пройти дополнительное обучение.

Ранее мы писали, что самарские школьники бесплатно получат учебники по основным предметам.

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