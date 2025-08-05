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Мининформации приостановило деятельность одного из рекламных агентств Беларуси

Мининформации: деятельность одного из рекламных издателей приостановлена в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство информации сообщило о приостановке действия свидетельства одного из издателей в Беларуси.

Сказано, что Мининформации на 10 дней приостановило действие свидетельства информационного рекламного агентства «Паляшук».

Причиной приостановки деятельности рекламного издателя стало нарушение закона об издательской деятельности (абзац 5 п. 1 ст. 32 закона).

В документе говорится, что речь идет о выпуске производителем печатного издания без оформления технической документации, позволяющей определить вид и тираж.

Накануне Мининформации запретило еще 31 печатное издание в Беларуси: «Книги Паланика, Мураками, Берджесса и темное фэнтези».

И мы писали, что БГУ назвал новую специальность, план приема на которую закрыли за пару дней: «Конкурс 15 человек на место».