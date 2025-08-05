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Краевая федерация дзюдо проводит в Перми сборы для спортсменов из ЛНР и ДНР

Уже четвертый год федерация дзюдо Пермского края и попечительский совет федерации проводят спортивные сборы по дзюдо для спортсменов из ЛНР и ДНР.

Уже четвертый год федерация дзюдо Пермского края и попечительский совет федерации проводят спортивные сборы по дзюдо для спортсменов из ЛНР и ДНР. Все расходы по командированию и проведению сборов федерация берет на себя.

В организации сборов принимает участие Всероссийский комитет поддержки Путина (ВКПП).

Комитет традиционно поддерживает мероприятия спортивной и патриотической направленности. Он объединяет людей с активной жизненной позицией, разделяющих основные цели комитета и поддерживающих политику президента РФ.

Торжественное открытие сборов прошло в СК имени Сухарева 5 августа. В церемонии приняли участие гости и члены сборной Пермского края.

Руководитель Всероссийского комитета поддержки Путина в Пермском крае Александр Филиппов вручил спортсменам сувениры и благодарности. В приветственном слове он отметил:

— Поздравляю ребят с участием в важном событии — спортивных сборах по дзюдо, которые помогут им добиваться лучших результатов. Они занимаются прекрасным, благородным видом спорта — одним из любимых для нашего президента Владимира Владимировича Путина, который, как известно, является мастером спорта по дзюдо. Успехов им и новых спортивных достижений!

Президент федерации дзюдо Алексей Оборин рассказал:

— Традиционно сборы длятся около двух недель. Три года подряд их проводили на спортивной базе в Чайковском, а в этот раз решили организовать в Перми на площадке СК имени Сухарева.

Помимо спортивной нагрузки, для гостей подготовлена экскурсионная программа. Запланированы поездки в Кунгурскую ледяную пещеру, в Ижевский зоопарк и еще много интересного. Уверены, они проведут время интересно и с пользой!