Самолет Ту-95: история и особенности стратегического бомбардировщика

Эти стратегические бомбардировщики приняли на вооружение в США и СССР примерно в одно время. Они обладают схожими параметрами по скорости и дальности полета. Американский самолет способен нести больше вооружения, что делает его более универсальным и эффективным в боевых условиях. Однако Ту-95 намного экономичнее за счет использования турбовинтовых двигателей. Кроме того, он значительно дешевле в производстве и обслуживании.