Стратегический бомбардировщик Ту-160: характеристики и особенности «Белого лебедя»

От первых эскизов до запуска производства Ту-160 прошло более десяти лет. Сегодня этот бомбардировщик входит в ядерную триаду России, и в июне 2025 года президент России Владимир Путин сообщил о пополнении стратегических ядерных сил новейшими ракетоносцами Ту-160М.