Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стратегический бомбардировщик Ту-160: характеристики и особенности «Белого лебедя»

От первых эскизов до запуска производства Ту-160 прошло более десяти лет. Сегодня этот бомбардировщик входит в ядерную триаду России, и в июне 2025 года президент России Владимир Путин сообщил о пополнении стратегических ядерных сил новейшими ракетоносцами Ту-160М.

Илья Водянов
Автор Новости Mail
Стратегический бомбардировщик Ту-160
Источник: Mil.ru/CC BY 4.0|commons.wikimedia.org

История создания самолета уникальна: проектом занимались три конструкторских бюро. В материале рассказываем о ключевых этапах разработки сверхзвукового стратегического бомбардировщика и его характеристиках.

Что из себя представляет самолет Ту-160

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик. Неофициальное название — «Белый лебедь», в НАТО он известен как «Блэкджек». Это самый тяжелый боевой самолет в мире по максимальной взлетной массе и крупнейший сверхзвуковой самолет в военной истории.

История создания Ту-160

Задумка создания новейшего стратегического межконтинентального самолета появилась в конце 1960-х годов в СССР. В разработке участвовали три ОКБ: Мясищева, Сухого и Туполева. Первые два бюро работали над проектами, а ОКБ Туполева изначально выступало консультантом из-за загруженности. В 1970 году туполевцы приступили непосредственно к разработке.

К 1972 году появились несколько вариантов под разными шифрами. Руководство решило остановиться на проекте Мясищева, но из-за отсутствия мощностей производство передали Туполеву. В создании участвовали около 800 предприятий по всей стране.

К 1977 году были готовы макет и эскизный проект. В 1986 году совершил первый полет четвертый серийный Ту-160. Государственные испытания завершили в 1989 году.

Конструкция Ту-160

Крыло Ту-160 изменяемой стреловидности проходит через нижнюю часть фюзеляжа. Угол можно менять во время полета. На земле крыло фиксируется в безопасном положении.

Самолет стоит на трехопорном шасси. Мощность обеспечивают четыре двигателя НК-32. В конструкции предусмотрены 13 топливных баков в крыльях и фюзеляже. Есть возможность дозаправки в воздухе. Экипаж — четыре человека, они расположены в носовой части.

Технические характеристики Ту-160

Основные параметры поместили в таблицу.

Длина54,1 м
Высота13,2 м
Максимальная взлетная масса275 000 кг
Нормальная взлетная масса267 600 кг
Масса пустого самолета110 000 кг
Экипаж4 чел.
Максимальная скорость на высоте2200 км/ч
Продолжительность полета
15 ч
Практический потолок
16 000 м

Вооружение Ту-160

В арсенале бомбардировщика:

  • аэробаллистические ракеты Х-15;
  • крылатые ракеты Х-55;
  • бомбы, включая морские мины, кассетные и свободнопадающие ядерные (максимальная нагрузка — 45 т).

Модификации Ту-160

Основные версии бомбардировшика собрали ниже.

1. Ту-160П — тяжелый истребитель сопровождения с ракетами «воздух-воздух».

2 Ту-160ПП — постановщик-перехватчик. Предназначался для перехвата транспортных и ударных самолетов вероятного противника на дальних расстояниях. Проект свернули на стадии изготовления натурного макета.

3. Ту-160СК — авиационно-космический комплекс для вывода спутников.

4. Ту-160М — глубокая модернизация с новыми двигателями.

5. Ту-160М2 — в разработке, с обновленным оборудованием и вооружением.

6. Ту-160К — проект с ракетами «Кречет-Р». Не реализован.

7. Ту-160В — проект на жидком водороде.

Сравнение Ту-160 с другими самолетами

Изучили Ту-160 в сравнении с другими стратегическими бомбардировщиками.

Ту-160 и B-1B Lancer

B-1B Lancer — американский бомбардировщик на базе B-1A. Медленнее, не несет ядерных боеголовок, но оснащен современными радарами. Ту-160 быстрее и грузоподъемнее.

Ту-160 и B-2 Spirit

B-2 Spirit — самый дорогой в мире самолет. Обычно он не несет крылатые ракеты, для атак сбрасывает свободнопадающие бомбы. Ту-160 в два раза быстрее, имеет большую дальность и грузоподъемность.

Ту-160 и Ту-95

Ту-95 требует экипаж из девяти человек и имеет взлетную массу почти вдвое меньше Ту-160. Он также уступает по скорости и мощности двигателей.

Использование в боевых действиях

На данный момент известно, что Ту-160 применялся в двух крупных конфликтах:

Интересные факты

Собрали необычные факты о Ту-160.

1. В кабине Ту-160 оборудованы кухня, туалет и откидная койка.

2. На борту бомбардировщика установлено более 100 цифровых процессоров.

3. Ту-160 состоит на вооружении только одной страны — России.

4. Крылья Ту-160 меняют угол стреловидности — от 20 до 65 градусов. В разных режимах самолет способен набирать разную скорость.

5. Ту-160 установил 44 мировых рекорда по высоте, скорости и другим параметрам.