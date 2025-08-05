Житель Прикамья пять лет выплачивал алименты чужому ребенку

Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ ФССП России, житель города Чернушка ранее состоял в гражданском браке. В отношениях родилась дочка. Спустя время со второй половинкой истец расстался и пять лет выплачивал положенные по закону алименты. Мать при этом препятствовала их общению. Такое поведение вызвало у экс-мужа подозрения, после чего он обратился в суд.