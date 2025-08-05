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В Самаре пройдет предпоследний этап чемпионата России по пляжному футболу

Команды будут играть на городской набережной с 15-го по 17 августа (6+).

Команды будут играть на городской набережной с 15-го по 17 августа (6+).

Встречи организуют на пляже в районе Первомайского спуска. Вход — свободный и бесплатный. Крайний раз 63-й регион принимал матчи чемпионата России по пляжному футболу в 2014-м и 2019-м.

В этом сезоне «Крылья Советов» пока замыкают турнирную таблицу с тремя очками. У волжан после 13 игр всего одна победа. 25 июля взяли вверх над ФК «Строгино» по пенальти — 3:2.

Крайний матч прошел 27-го числа. Самарцы уступили команде «Лекс» из Санкт-Петербурга со счетом 1:3.

Дома сразятся с ЦСКА 15 августа, лидером «Локомотивом» 16-го и «Кристаллом» с берегов Невы 17-го. После пройдет финальный этап в Петербурге с 5-го по 7 сентября.

Недавно агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев поделился подробностями потенциальной сделки с основной командой «КС».

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