Опрос показал, как россияне организовывают свой отдых

«Сегодня мы видим, что онлайн-бронирования — это не тренд, а устойчивая модель поведения для туристов всех возрастов. Да, среди молодежи доля цифровых бронирований пока больше, но в дальнейшем она будет примерно одинаковой во всех возрастных группах», — заключил он.