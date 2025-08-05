Ветер и дождь, но не везде: погода на калининградском побережье 5 августа

На побережье Калининградской области дуют ветра, в некоторых местах волны достигают двух метров. Информацию «Клопс» передали спасатели.
Во вторник, 5 августа, окунуться в море получится не везде.
Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +20−21 °C. На пляже ветер и дождь.
Зеленоградск: флага нет, купание разрешено. Температура воды +18 °C. Пионерский: флага нет, купание разрешено. Температура воды +20 °C, волнения на море нет, ветер до 7 метров в секунду.
Светлогорск: красный флаг, купание запрещено. Волна 0,8−0,9 балла, температура воды +18,5.
Янтарный: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +20 °C, волна 2 метра.
В озёрах температура воды примерно такая же:
Голубые озёра: +19−20 °C, Озеро Шенфлиз: +20 °C, Озеро Карповское: +20 °C, Озеро Пелавское: +19 °C, Карьер Мечта: +20 °C.
Информация актуальна на момент публикации.