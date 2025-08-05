Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветер и дождь, но не везде: погода на калининградском побережье 5 августа

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 94% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: Клопс.ru

На побережье Калининградской области дуют ветра, в некоторых местах волны достигают двух метров. Информацию «Клопс» передали спасатели.

Во вторник, 5 августа, окунуться в море получится не везде.

Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +20−21 °C. На пляже ветер и дождь.

Зеленоградск: флага нет, купание разрешено. Температура воды +18 °C. Пионерский: флага нет, купание разрешено. Температура воды +20 °C, волнения на море нет, ветер до 7 метров в секунду.

Светлогорск: красный флаг, купание запрещено. Волна 0,8−0,9 балла, температура воды +18,5.

Янтарный: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +20 °C, волна 2 метра.

В озёрах температура воды примерно такая же:

Голубые озёра: +19−20 °C, Озеро Шенфлиз: +20 °C, Озеро Карповское: +20 °C, Озеро Пелавское: +19 °C, Карьер Мечта: +20 °C.

Информация актуальна на момент публикации.