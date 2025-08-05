Владимир Путин присвоил омскому специалисту звание «Заслуженный врач России»

31 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» известному омскому врачу Людмиле Василенко. Соответствующий документ был официально опубликован на сайте главы государства.
Людмила Василенко руководит отделением стационара БУЗОО Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 9». Врач с более чем 30-летним опытом работы в сфере акушерства и гинекологии, кандидат медицинских наук. За долгие годы своей профессиональной деятельности Василенко зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, внесший значительный вклад в развитие медицины региона.
Людмила Николаевна — автор 20 научных работ и опытный специалист с внушительным практическим опытом. За время своей профессиональной деятельности она приняла участие в более чем 3000 малых и 1000 больших оперативных вмешательствах, в том числе в 500 высокотехнологичных операциях, проводимых с использованием эндоскопического доступа. Она владеет современными методиками морфологических и иммуногистохимических исследований, а также эндоскопическими технологиями, такими как лапароскопия, гистероскопия и гистерорезектоскопия.
Присвоение звания «Заслуженный врач» — это признание выдающихся заслуг специалиста на самом высоком уровне. Поздравляем Людмилу Василенко с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов в благородном деле ради сохранения жизн и здоровья омичей!