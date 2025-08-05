Владимир Путин присвоил омскому специалисту звание «Заслуженный врач России»

Людмила Николаевна — автор 20 научных работ и опытный специалист с внушительным практическим опытом. За время своей профессиональной деятельности она приняла участие в более чем 3000 малых и 1000 больших оперативных вмешательствах, в том числе в 500 высокотехнологичных операциях, проводимых с использованием эндоскопического доступа. Она владеет современными методиками морфологических и иммуногистохимических исследований, а также эндоскопическими технологиями, такими как лапароскопия, гистероскопия и гистерорезектоскопия.