Новый сквер обустраивают в Хабаровске

В Индустриальном районе Хабаровска идет благоустройство сквера по переулку Краснореченскому. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы контролирует мэр города Сергей Кравчук. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сквер в Индустриальном районе благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На его обустройство выделено более 33 миллионов рублей. По контракту работы должны завершиться до 1 ноября. Однако мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил подрядчику ускорить темпы.
«Жители должны успеть погулять по новому скверу до холодов», — сказал глава города.
Сейчас готовность объекта составляет около 50%. В сквере установят освещение и камеры видеонаблюдения, уложат брусчатку, обновят газоны, посадят деревья. Также появятся уличные тренажеры и детская площадка с песочницами, качелями, каруселями и игровыми комплексами.
Предусмотрены и малые архитектурные формы: лавочки, перголы, арт-объекты, урны и парковые качели. Особое внимание уделяется созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
«Я живу здесь много лет и с радостью наблюдаю, как преображается это место. Большая благодарность президенту за программу, которая помогает улучшать город», — сказала Вера Савишина, председатель Совета ветеранов Индустриального района.
Сергей Кравчук рассказал, что проект стал возможен благодаря нацпроекту, инициированному президентом России Владимиром Путиным.
«С каждым годом городская среда становится все комфортнее. Сквер победил в прошлом году в голосовании, и мы благодарим жителей за активность», — сказал мэр.
Напомним, в этом году проходило новое голосование в рамках программы. Первое место занял сквер на улице Калараша — его благоустроят в 2026 году.