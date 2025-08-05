В Центральном университете будут исследовать применение ИИ в биотехнологиях

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Центральный университет запускает долгосрочную исследовательскую программу, в рамках которой специалисты будут применять искусственный интеллект и передовые биомедицинские платформы для создания новых противовирусных препаратов, оптимизации технологии редактирования генома и клинических испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
«Центральный университет объявляет о запуске долгосрочной исследовательской программы в области применения ИИ в биотехнологиях. В рамках развития направления Центральный университет планирует создать научные лаборатории, охватывающие медицину, фармацевтику, пищевую промышленность и агросектор», — говорится в сообщении.
Работа начнется в конце сентября 2025 года. В вузе открыт конкурс на позиции ведущих исследователей.
Как отметили в пресс-службе, основными направлениями исследования станут: «ИИ-дизайн новых противоинфекционных препаратов», «ИИ для дизайна белков», «Генетическая терапия с ИИ-оптимизацией», «Цифровая и персонализированная медицина», «ИИ-оптимизация урожайности» и «Роботизированные фермы». Целью программы станет развитие технологий, способных изменить подходы к лечению, диагностике и профилактике заболеваний.
«Развитие биотехнологического направления стало приоритетом в ответ на растущую потребность в инновациях в здравоохранении и агротехнологиях. Стратегическое решение продиктовано увеличением числа инфекционных заболеваний и новыми возможностями для отечественных разработок, особенно на фоне ухода западных фармкомпаний с российского рынка. Мы планируем создать сильную научную школу по каждому из направлений, объединив искусственный интеллект, в котором у Центрального университета внушительная экспертиза, и биотехнологии», — приводятся в сообщении слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.