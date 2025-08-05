В Центральном университете будут исследовать применение ИИ в биотехнологиях

«Развитие биотехнологического направления стало приоритетом в ответ на растущую потребность в инновациях в здравоохранении и агротехнологиях. Стратегическое решение продиктовано увеличением числа инфекционных заболеваний и новыми возможностями для отечественных разработок, особенно на фоне ухода западных фармкомпаний с российского рынка. Мы планируем создать сильную научную школу по каждому из направлений, объединив искусственный интеллект, в котором у Центрального университета внушительная экспертиза, и биотехнологии», — приводятся в сообщении слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.