Глава Кировского района Самары объяснил отключение электричества

Вечером 4 августа в Кировском районе Самары произошло масштабное отключение электроэнергии. Свою версию возникновения аварийной ситуации озвучил глава района Игорь Рудаков. По его словам, сбои в электроснабжении могли быть вызваны значительным ростом потребления электричества — в первую очередь, из-за массового использования кондиционеров и других бытовых приборов в условиях жары.