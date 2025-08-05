Глава Кировского района Самары объяснил отключение электричества

Вечером 4 августа в Кировском районе Самары произошло масштабное отключение электроэнергии. Свою версию возникновения аварийной ситуации озвучил глава района Игорь Рудаков. По его словам, сбои в электроснабжении могли быть вызваны значительным ростом потребления электричества — в первую очередь, из-за массового использования кондиционеров и других бытовых приборов в условиях жары.
«Авария произошла из-за того, что жители существенно увеличили расход электроэнергии. Понимаем: на улице жарко, кондиционеры и холодильники работают на полную мощность. Это дало нагрузку на электросети и привело к повреждению», — сообщил Игорь Рудаков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что аварийные бригады МЭС сейчас поэтапно устраняют повреждения, где-то электроснабжение уже восстановлено за счет резервных линий, а в некоторых домах свет пока отсутствует.
Без электричества оказались жители домов на улицах Советская, Республиканская, Победы, Енисейская, Олимпийская, Севастопольская, Теннисная, Физкультурная, Мирная, Свободы, а также на проспекте Металлургов и в переулке Шариковый.
Восстановительные работы завершились в ночь на 5 августа — электроснабжение вернулось к 2:45. Окончательные причины аварии пока уточняются, специалисты продолжают анализировать ситуацию.