Оказалось, что дополнительный заработок активнее всех ищут вовсе не несчастные мужья

Есть мнение, что если уж кто и везет больше, то это мужчины. Даже если они не работают больше, то тяжелее, а еще больше зарабатывают (по статистике, в среднем на 30%), а женщины все меньше компенсируют разницу в заработках домашним трудом. Но нет. Быт по-прежнему занимает у наших хозяек много времени, больше, чем у мужчин. И не на 30% больше, а в 2−2,5 раза. Причем замужние, возможно, как в США, тратят на домашние хлопоты даже больше времени, чем матери-одиночки, что установили социологи Мэриленда, Техаса и Южной Калифорнии. Поэтому когда женщины начинают еще и за деньги работать больше, ситуация для них становится несправедливее.