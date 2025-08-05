Создан ИИ-сервис, ускоряющий работу кол-центров на 30%

Отмечается, что сервис Reform AI Infopilot представляет собой платформу, использующую технологии потокового распознавания речи и семантического поиска. «Наша система в реальном времени распознает голоса оператора и клиента, запрос клиента, находит нужный ответ в базе знаний компании и сразу показывает его в виде подсказки на экране оператора: нужную фразу, документ, статью или другую информацию», — приводятся в сообщении слова руководителя стартапа Георгия Шарипова.