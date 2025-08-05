Врачи сохранили печень 60-летнему пациенту после удаления опухоли

Уникальная операция прошла в онкодиспансере Свердловской области.
Хирурги успешно удалили злокачественную опухоль печени у 60-летнего пациента, при этом удалось сохранить орган благодаря точному расчету и использованию современных медицинских технологий. Ключевым моментом стало сохранение достаточного объема здоровой ткани, чтобы печень могла восстановиться естественным путем.
Врачи использовали лапароскопическое оборудование и новейшие хирургические методики, что позволило минимизировать вмешательство и ускорить восстановление пациента.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, проходит контрольные обследования и продолжает реабилитацию.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.