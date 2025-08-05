Звуки сирен в центре Воронежа напугали местных жителей

Жители центральной части Воронежа услышали звуки сирен сегодня утром, 5 августа.
В региональном правительстве сообщили, что никаких происшествий в городе не зафиксировано. Звуковые сигналы оповещения не включались.
Громкие звуки, которые воронежцы могли слышать около 11:00, связаны с проверкой системы оповещения заводом «Электросигнал».
Кроме того, власти добавили, что проверки с включением электросирен запланированы заводом 8, 12 и 15 августа. Звуковой сигнал будут включать в 11:00.
Представители предприятия приносят извинения за беспокойство.