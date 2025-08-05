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Молодые калининградцы приняли присягу в рядах Росгвардии

Торжественная церемония принятия Военной присяги прошла в Калининграде. Мероприятие состоялось в специальном моторизованном полку Северо-Западного округа Росгвардии.

Источник: KaliningradToday

Более 80 молодых жителей региона, призванных на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, торжественно поклялись в верности Отечеству.

Церемония прошла в присутствии командования полка, военнослужащих и родственников призывников, которые с гордостью наблюдали за важным событием.

Музыкальным украшением мероприятия стало выступление военного оркестра Северо-Западного округа Росгвардии в сопровождении коллектива «Шоу барабанщиц» под руководством Юрия Малиновского.

Перед принятием присяги все новобранцы прошли тщательный отбор. Теперь молодые росгвардейцы приступят к выполнению служебных обязанностей на улицах Калининграда. Они будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность жителей и гостей города, подтверждая свою готовность защищать Родину.