Молодые калининградцы приняли присягу в рядах Росгвардии

Перед принятием присяги все новобранцы прошли тщательный отбор. Теперь молодые росгвардейцы приступят к выполнению служебных обязанностей на улицах Калининграда. Они будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность жителей и гостей города, подтверждая свою готовность защищать Родину.