Молодые калининградцы приняли присягу в рядах Росгвардии

Более 80 молодых жителей региона, призванных на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, торжественно поклялись в верности Отечеству.
Церемония прошла в присутствии командования полка, военнослужащих и родственников призывников, которые с гордостью наблюдали за важным событием.
Музыкальным украшением мероприятия стало выступление военного оркестра Северо-Западного округа Росгвардии в сопровождении коллектива «Шоу барабанщиц» под руководством Юрия Малиновского.
Перед принятием присяги все новобранцы прошли тщательный отбор. Теперь молодые росгвардейцы приступят к выполнению служебных обязанностей на улицах Калининграда. Они будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность жителей и гостей города, подтверждая свою готовность защищать Родину.