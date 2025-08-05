Ученые заявили о четвертой мощной вспышке на Солнце — что ждать белорусам

На Солнце произошла еще одна сильная вспышка, сообщили 5 августа в Институте прикладной геофизики белорусам и другими жителям Земли.
Так, в понедельник, 4 августа, было зафиксировано на Солнце две вспышки класса М и семь вспышек класса С.
Также 5 августа зафиксирована новая сильная вспышка на звезде, она стала уже четвертой сильной вспышкой на Солнце с начала августа.
На 5 августа также прогнозируются вспышки на Солнце класса Х.
Накануне мы писали, что мощнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце — что ждать белорусам.
Еще сроки сбора клюквы и брусники установлены в Беларуси позже обычного.
Тем временем Минприроды назвало виновных в сжигании тары из-под ядохимикатов под Зельвой.
Также Минприроды заявило о нарушениях почти на всех мусорных полигонах в Беларуси.