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Ученые заявили о четвертой мощной вспышке на Солнце — что ждать белорусам

Ученые сказали о четвертой сильной вспышке на Солнце с начала августа.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце произошла еще одна сильная вспышка, сообщили 5 августа в Институте прикладной геофизики белорусам и другими жителям Земли.

Так, в понедельник, 4 августа, было зафиксировано на Солнце две вспышки класса М и семь вспышек класса С.

Также 5 августа зафиксирована новая сильная вспышка на звезде, она стала уже четвертой сильной вспышкой на Солнце с начала августа.

На 5 августа также прогнозируются вспышки на Солнце класса Х.

Накануне мы писали, что мощнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце — что ждать белорусам.

Еще сроки сбора клюквы и брусники установлены в Беларуси позже обычного.

Тем временем Минприроды назвало виновных в сжигании тары из-под ядохимикатов под Зельвой.

Также Минприроды заявило о нарушениях почти на всех мусорных полигонах в Беларуси.