Осужден прикамец, отнявший сумку у престарелой женщины

В дежурную часть полиции в Лысьве поступило сообщение от случайных прохожих, ставших очевидцами противоправного деяния: возле многоквартирного дома неизвестный подошел сзади к 86-летней женщине, поставил подножку, она упала, злоумышленник забрал ее сумку и скрылся. Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь и полицию. Пенсионерку доставили в медучреждение.