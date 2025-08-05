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Осужден прикамец, отнявший сумку у престарелой женщины

Суд в Лысьве вынес приговор ранее судимому 44-летнему местному жителю.

Источник: Freepik

Мужчина признан виновным в грабеже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции в Лысьве поступило сообщение от случайных прохожих, ставших очевидцами противоправного деяния: возле многоквартирного дома неизвестный подошел сзади к 86-летней женщине, поставил подножку, она упала, злоумышленник забрал ее сумку и скрылся. Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь и полицию. Пенсионерку доставили в медучреждение.

Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его. Нигде не работающий, ранее судимый 44-летний мужчина сознался в содеянном. Его заключили под стражу.

Суд приговорил мужчину к полутора годам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.