В Ростовской области беременной женщине вовремя помогли инспекторы ДПС

В Ростовской области сотрудники ДПС помогли беременной женщине вовремя попасть в роддом. Ребенок появился на свет спустя 20 минут после прибытия в медучреждение, рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Оказалось, что все произошло ночью 4 июля. Правоохранители вели патрулирование и в какой-то момент к ним обратился водитель автомобиля «ВАЗ-2114». Мужчина рассказал, что в салоне его машины находится беременная женщина, которой нужна срочная госпитализация.
Инспекторы сразу же сели в машину, включили проблесковые маячки и взяли легковушку на сопровождение. Благодаря такой поддержке путь к больнице занял всего десять минут. Женщину передали медикам, и она под присмотром специалистов родила здорового ребенка.
Своевременную помощь в дороге оказали старший лейтенант полиции Ибрагим Вахаев и лейтенант полиции Эдуард Копытов.
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