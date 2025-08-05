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В Ростовской области беременной женщине вовремя помогли инспекторы ДПС

На Дону полицейские успели вовремя довезти беременную женщину в роддом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники ДПС помогли беременной женщине вовремя попасть в роддом. Ребенок появился на свет спустя 20 минут после прибытия в медучреждение, рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Оказалось, что все произошло ночью 4 июля. Правоохранители вели патрулирование и в какой-то момент к ним обратился водитель автомобиля «ВАЗ-2114». Мужчина рассказал, что в салоне его машины находится беременная женщина, которой нужна срочная госпитализация.

Инспекторы сразу же сели в машину, включили проблесковые маячки и взяли легковушку на сопровождение. Благодаря такой поддержке путь к больнице занял всего десять минут. Женщину передали медикам, и она под присмотром специалистов родила здорового ребенка.

Своевременную помощь в дороге оказали старший лейтенант полиции Ибрагим Вахаев и лейтенант полиции Эдуард Копытов.

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