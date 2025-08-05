Опасная встреча. В Самарской области увеличилось число гадюк

«Очень многие вещи связаны с погодой: сейчас тепло и в определенных местах гадюки могут встречаться часто. Особенно в траве и затененных местах. Есть еще колебания численности, в один год их много, в другой — мало. Надо внимательно себя вести: не лезть рукой в заросли травы, под листья, там где не видно. Если ты в лесу, то нужно пошевелить прутиком траву и змея, если она там есть, всегда уйдет. Нападать она будет если ее будут ловить, дергать», — объяснил серпентолог Владимир Черлин.