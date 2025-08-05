Опасная встреча. В Самарской области увеличилось число гадюк

В Самарской области 35-летняя жительница чудом избежала трагедии во время обычных дачных работ. На участке в селе Вязовый Гай она заметила в траве темный «шланг» и, не раздумывая, взялась за него рукой. Оказалось, что это была гадюка — змея, укус которой может быть очень опасен для человека.
Как узнать гадюку: отличия от других змей.
В Самарской области обитает несколько видов змей, но ядовитой является только гадюка. Отличить гадюку можно по следующим признакам:
Окрас: гадюка чаще всего тёмно-серая или коричневатая, на спине — характерный зигзагообразный узор (часто в виде тёмной полосы).
Форма головы: у гадюки голова треугольная, чётко отделена от туловища.
Зрачки: вертикальные, как у кошки (у ужей — круглые).
Размер: гадюки обычно короче ужей, редко превышают 60−70 см.
Хвост: у гадюки короткий и заметно сужается.
Для сравнения, ужи имеют желтые или оранжевые пятна по бокам головы и гладкую, не треугольную форму головы.
Когда в регионе особенно много гадюк.
Численность гадюк в Самарской области колеблется по годам. Много змей появляется в так называемые «гадючьи годы» — обычно они приходятся на годы с теплой и влажной весной, когда много грызунов (их основной пищи). Такие годы повторяются раз в 4−6 лет. Особенно активны гадюки в июле-августе, когда самки вынашивают потомство или молодые особи выходят на охоту.
«Очень многие вещи связаны с погодой: сейчас тепло и в определенных местах гадюки могут встречаться часто. Особенно в траве и затененных местах. Есть еще колебания численности, в один год их много, в другой — мало. Надо внимательно себя вести: не лезть рукой в заросли травы, под листья, там где не видно. Если ты в лесу, то нужно пошевелить прутиком траву и змея, если она там есть, всегда уйдет. Нападать она будет если ее будут ловить, дергать», — объяснил серпентолог Владимир Черлин.
Что делать при укусе гадюки.
Укус гадюки редко приводит к смерти, но может вызвать сильную аллергическую реакцию, отек, повышение температуры, слабость и головокружение. Опаснее всего укусы для детей, пожилых людей и аллергиков. В случае укуса:
Не паниковать и как можно быстрее обратиться к врачу.
Ограничить движения укушенной конечности.
Не накладывать жгут и не разрезать место укуса.
По возможности пить больше воды.
Немедленно вызвать скорую, если ухудшается самочувствие.
Выезжая за город, следите за травой и кустарниками, используйте плотную обувь и длинные брюки, а при работе на участке внимательно осматривайте предметы и не берите в руки то, что может оказаться змеёй. Будьте осторожны: встреча с гадюкой — не редкость в нашем регионе, особенно в годы их массового появления.