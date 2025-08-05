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Ученые объяснили, почему люди худеют быстрее на домашней еде

Употребление минимально обработанных продуктов помогает худеть вдвое быстрее, чем питание ультраобработанными блюдами. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона и Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Готовая еда в контейнерах
Источник: https://ru.freepik.com

Это первое исследование, установившее четкую связь между степенью обработки пищи и потерей веса, сообщают в The Guardian.

Участников разделили на две группы: одна питалась ультраобработанными продуктами, другая готовила из натуральных ингредиентов. Калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов в рационе были идентичны.

Рацион первой группы включал, например, батончики и готовую лазанью. Вторая группа ела овсянку с натуральным йогуртом и домашнюю пасту с соусом болоньезе.

Через восемь недель участники, питавшиеся минимально обработанными продуктами, потеряли в среднем два процента веса, тогда как те, кто ел готовую еду, — лишь один процент.

Разница касалась не только цифр. У домашней группы снизилась жировая масса и уменьшилось количество пищевых срывов. Те, кто готовил самостоятельно, в среднем потребляли на 290 килокалорий меньше в день, при этом чувство насыщения было выше. У второй группы дефицит составлял лишь 120 килокалорий.

По расчетам авторов, при соблюдении такой диеты на протяжении года мужчины могут потерять до 13% массы тела, женщины — до девяти процентов.

Ультраобработанными называют продукты с высоким уровнем промышленной переработки, в составе которых часто присутствуют эмульгаторы, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и другие добавки, отсутствующие в домашней кухне. К ним относятся снеки, полуфабрикаты, сладкие напитки и фабричные десерты. В отличие от них, минимально обработанные продукты: фрукты, овощи, крупы, рыба, мясо и натуральная молочка — сохраняют натуральный состав.

Профессор Крис ван Туллекен, один из авторов исследования, подчеркнул: результаты демонстрируют необходимость менять политику питания. По его словам, проблему ожирения следует рассматривать как следствие агрессивного маркетинга со стороны глобальных производителей ультраобработанных продуктов, а не как личную вину потребителя. Ученые рекомендуют властям ввести ограничения на рекламу, маркировку и повысить налоги на ультраобработанные продукты, а также субсидировать доступ к здоровому питанию.