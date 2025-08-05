Ученые объяснили, почему люди худеют быстрее на домашней еде

Это первое исследование, установившее четкую связь между степенью обработки пищи и потерей веса, сообщают в The Guardian.
Участников разделили на две группы: одна питалась ультраобработанными продуктами, другая готовила из натуральных ингредиентов. Калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов в рационе были идентичны.
Рацион первой группы включал, например, батончики и готовую лазанью. Вторая группа ела овсянку с натуральным йогуртом и домашнюю пасту с соусом болоньезе.
Разница касалась не только цифр. У домашней группы снизилась жировая масса и уменьшилось количество пищевых срывов. Те, кто готовил самостоятельно, в среднем потребляли на 290 килокалорий меньше в день, при этом чувство насыщения было выше. У второй группы дефицит составлял лишь 120 килокалорий.
Ультраобработанными называют продукты с высоким уровнем промышленной переработки, в составе которых часто присутствуют эмульгаторы, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и другие добавки, отсутствующие в домашней кухне. К ним относятся снеки, полуфабрикаты, сладкие напитки и фабричные десерты. В отличие от них, минимально обработанные продукты: фрукты, овощи, крупы, рыба, мясо и натуральная молочка — сохраняют натуральный состав.
Профессор Крис ван Туллекен, один из авторов исследования, подчеркнул: результаты демонстрируют необходимость менять политику питания. По его словам, проблему ожирения следует рассматривать как следствие агрессивного маркетинга со стороны глобальных производителей ультраобработанных продуктов, а не как личную вину потребителя. Ученые рекомендуют властям ввести ограничения на рекламу, маркировку и повысить налоги на ультраобработанные продукты, а также субсидировать доступ к здоровому питанию.