Ученые объяснили, почему люди худеют быстрее на домашней еде

Разница касалась не только цифр. У домашней группы снизилась жировая масса и уменьшилось количество пищевых срывов. Те, кто готовил самостоятельно, в среднем потребляли на 290 килокалорий меньше в день, при этом чувство насыщения было выше. У второй группы дефицит составлял лишь 120 килокалорий.