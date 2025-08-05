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На Дону участникам СВО вручили ключи от спецавтомобилей

Ростовская область, 5 августа 2025. DON24.RU. В Ростове участникам СВО вручили ключи от спецавтомобилей. Об этом сообщает сайт Правительства Ростовской области.

В мероприятии приняли участие врио губернатора Юрий Слюсарь, руководитель ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева, а также родные и близкие бойцов.

Вы — настоящие герои нашего времени. Получили тяжелые ранения, защищая Родину. Прошли или проходите реабилитацию и учитесь жить в новых обстоятельствах — жить полноценно. И наша общая задача — вам и вашим близким в этом помогать, чтобы вы могли дальше работать, заниматься своими семьями, детьми, быть активными.

сказал Юрий Слюсарь

Бойцам были переданы автомобили с ручным управлением, как отечественного, так и иностранного производства. Предварительно их обучили управлению такими автомобилями на специальных тренажерах.

Юрий Слюсарь поблагодарил работников фонда «Защитники Отечества», которые помогают военнослужащим адаптироваться к мирной жизни и получать положенные меры поддержки.