На Дону участникам СВО вручили ключи от спецавтомобилей

Вы — настоящие герои нашего времени. Получили тяжелые ранения, защищая Родину. Прошли или проходите реабилитацию и учитесь жить в новых обстоятельствах — жить полноценно. И наша общая задача — вам и вашим близким в этом помогать, чтобы вы могли дальше работать, заниматься своими семьями, детьми, быть активными.